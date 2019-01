Arnhems stel vernoemt tweeling naar clubkleuren Trabzonspor en is nu bekend in Turkije

video Kijkers woedend over ‘laffe’ laatste vraag voor hoofdprijs Per Seconde Wijzer

10:29 Kijkers van kennisquiz Per Seconde Wijzer spuwen op Twitter massaal hun gal over de laatste vraag die een kandidaat moest beantwoorden in de live-uitzending van vanavond. Jeroen Meerwijk (28) uit Arnhem haalde de vierde ronde in de categorie Sport maar zag de hoofdprijs van 7.550 euro aan zijn neus voorbijgaan door geluidsfragmenten van artiesten die ooit optraden tijdens de American footballfinale Superbowl.