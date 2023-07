Arnhems vakantiepark Peter Gillis verrast door intrekken horecavergunning: ‘Slechter moment is niet denkbaar’

Gedreven­heid maakt indruk; drie woordkunst­ta­len­ten in de race voor Gelderse Bokaal

Veronique Efomi, Marieke Polderdijk en Moni Zwitserloot, ‘drie talenten in de woordkunst’ zijn genomineerd voor de Gelderse Bokaal 2023. Die prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland ‘een Gelderlander die bijzonder werk verricht voor cultuur of natuur’.