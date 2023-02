Arnhemse Boys barst op sportpark Schuytgraaf uit zijn voegen: wachtlijst om lid te mogen worden

‘Gruwelijk magere’ poes Splinter gevonden, baasje gezocht

Stichting Poezensnuitjes is op zoek naar het baasje van een jong en ‘gruwelijk mager’ poesje dat werd gevangen in een loods in Velp-Zuid. De eigenaar van de loods schakelde de stichting in, die zich over het beestje ontfermde.

4 februari