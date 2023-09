Arnhemse dansgroep wil professioneler worden: ‘In Avignon beleefden we een onvergetelijk avontuur’

‘Oh wee als je de verkeerde croissant intikt’, zo denken jullie over de oprukkende zelfscank­as­sa

Het nieuws over de opmars van zelfscankassa’s in supermarkten, bouwmarkten en warenhuizen maakt veel los onder onze lezers. De een hoort bij ‘team zelfscan’ en noemt het systeem ideaal, de ander moet er niks van hebben. Dit is hoe jullie erover denken. ‘Oh wee als je het verkeerde type croissant hebt ingetikt.’