Arnhemse docent geeft zichzelf aan op ‘kliklijn’ Forum voor Democratie

Derksen, docent financiële beroepen op mbo-school Aventus in Deventer, vindt zo'n meldpunt laakbaar en onaanvaardbaar. Hij vindt dat met zo’n oproep de veiligheid in de klas en op de scholen in het geding kan komen. In zijn visie wordt op deze manier leerlingen en ouders opgeroepen om namen van ‘foute docenten’ aan te melden bij Forum voor Democratie. ,,Dat kan toch echt niet’’, aldus Derksen. Daarom heeft hij besloten tot een tegenactie. In een open brief aan Forum voor Democratie komt hij met een ‘eigen aangifte’. Er zijn in den lande meer docenten die dat hebben gedaan, maar Derksen heeft met zijn stellingname een groot publiek bereikt.



Derksen: ,,Ik sta voor goed onderwijs. Ik laat me niet intimideren of bang maken. Geen student hoeft mij ooit te verlinken bij welk meldpunt dan ook of die druk te voelen.’’