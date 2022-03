Arnhemse Dorian (29) in Oeganda verongelukt

Oud-burgemees­ter en SGP-boeg­beeld Eppie Klein gaat aan de slag als informa­teur in Renkum

RENKUM - De inkt van de verkiezingsuitslag is nog nauwelijks opgedroogd, of er is in Renkum al een informateur aangesteld: SGP-politicus Eppie Klein (66) gaat de aankomende dagen om de tafel met de zes politieke partijen uit Renkum.

22 maart