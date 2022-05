Arnhemse glaskunstenaar Arnout Visser exposeert in museum in Den Haag

Het museum kijkt in de zomer in de spiegel van M.C. Escher. De kunstenaar is vooral bekend om zijn spel van herhaling, reflectie en onmogelijk lijkende perspectieven.



Volgens het museum passen de spiegelende bollen van Arnout Visser (1962) daar perfect bij. De Arnhemmer droeg met zijn ontwerpen bij aan het succes van Droog Design. In zijn glaskunst zoekt hij opvallende vormen, zo ook in zijn recente werk Explosion Spheres. Daarvoor blaast hij vloeibaar glas door een dun metalen net, waardoor hij een ‘bevroren explosie’ creëert. Omdat het handgeblazen glas is, is iedere bol uniek.