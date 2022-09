Arnhemse ‘Merel’ blijkt intimiderende man die slachtoffers van afspraakjes afperst: 32 maanden ‘zitten’

Rozendaal (1720 inwoners) moet 46 Oekraïners opvangen, maar waar? ‘Het is een eerlijke verdeling’

ROZENDAAL – Is er plaats in de herberg in Rozendaal voor asielzoekers en Oekraïense ontheemden? Op kleine schaal wel de laatste jaren. Maar op grote schaal niet. Nog niet. Het gemeentebestuur gaat onderzoeken of een grootschaliger opvang mogelijk is.

