Arnhemse moordzaak in Tuinstraat met eerwraak als mogelijk motief is met een half jaar uitgesteld

Rechter: eeuwig speelrecht Vitesse voor GelreDome ging in 2003 van tafel

Vitesse heeft onvoldoende hard kunnen maken dat de club beschikt over het eeuwige speelrecht voor GelreDome. Bij het reddingsplan voor club en stadion, in 2003, is dat van tafel gegaan, zegt de kortgedingrechter. Daarom zijn eind februari de eisen van de Arnhemse eredivisionist afgewezen.