Arnhemse partijen vrezen rommelige stad: ‘Laat losstaande deelscooters niet toe’

Waarom deze grote Nederland­se stad nu alweer stopt met deelscoo­ters

Niet iedereen mag dan fan zijn, in de meeste Nederlandse steden is er geen ontkomen aan elektrische deelscooters van bedrijven als Felyx, GoSharing of Check. Behalve in Utrecht: hier verdwijnt de deelscooter. De gemeente is daarmee de eerste grote stad in Nederland die nee zegt tegen de brommers. Dat terwijl de scooters volgens exploitant Tier ‘goed gebruikt’ werden.

27 september