Arnhemse politie pakt Duitsers op die in eigen land werden gezocht vanwege poging tot moord

Politie houdt rekening met brandstich­ting bij Arnhemse meubelzaak en zoekt twee mogelijke getuigen

ARNHEM - De politie houdt er rekening mee dat de brand die woedde in de Arnhemse meubelzaak Arowonen, is aangestoken. Dat laat een woordvoerster weten. De politie is op zoek naar twee getuigen die mogelijk meer weten.

16 april