Arnhemse raad komt met dringende oproep: ‘Behoud het hertenkamp in Park Sonsbeek’

Struikel­ste­nen voor twee opgejaagde Joodse zussen uit Renkum die ‘door angst gedreven’ de Rijn inliepen

RENKUM - Tiny Spies was 17 jaar oud toen de Joodse zussen Esther (58) en Betje (56) Cohen, op de vlucht voor de Duitse bezetter, zichzelf in de Nederrijn verdronken. Tranen sprongen donderdag in haar ogen, toen ze de struikelstenen ter nagedachtenis van de zussen bekeek bij hun voormalige zuivelwinkeltje op de hoek van de Achterdorpstraat en de Kerkstraat in Renkum.

