Arnhemse school zamelt 38.000 euro in voor waterproject in Jemen

,,De kinderen hebben keihard hun best gedaan om geld in te zamelen voor de behoeftigen”, vertelt directeur Ismail Yilanci. ,,Het is een fors bedrag, daar zijn we trots op.” De inzameling was gekoppeld aan de ramadan, de heilige maand voor moslims. Het geven van aalmoezen is één van de vijf zuilen van de islam.



,,Het project van Islamic Relief kost in totaal 112.500 euro, een kwart daarvan hebben wij ingezameld”, zegt directeur Yilanci trots. Het duurt veertien maanden voor het project is afgerond. De kinderen worden op de hoogte gehouden van de vorderingen, zodat ze kunnen zien wat er met hun donatie gebeurt.