Arnhemse theatermakers reizen af naar Turkije om thuisloze kinderen te helpen: ‘We halen ze even weg uit de ellende’

Ieder kind heeft recht op spel, en in vluchtelingenkampen wordt dat recht dagelijks geschonden. Dat is het uitgangspunt van stichting Changing Stories. De Arnhemse theatermakers begonnen ooit met een hulpactie in het Griekse vluchtelingenkamp Moria, en gaan tegenwoordig zo’n vijf keer per jaar op reis om ontheemde kinderen weer kind te laten zijn. Dat is actueler dan ooit, nu er door de aardbevingen in Turkije veel kinderen in opvangkampen terecht zijn gekomen.

Medeoprichter Linda van der Knaap ziet nu al tijden wat theater in zulke erbarmelijke omstandigheden kan betekenen: ,,We halen ze éven weg uit de ellende, laten zien dat er mensen zijn die om ze geven. Het geeft niet alleen een mooie herinnering, maar bevordert ook de veerkracht. Dat is met traumaonderzoek ook aangetoond.”

De tent uit lokken

In tien dagen tijd werken de vrijwilligers samen met de kinderen toe naar een theatervoorstelling. Ook doen ze spelletjes en nemen ze stoepkrijt, schmink en bellenblaas mee. ,,Als een soort rattenvanger van Hamelen lopen we door het kamp, om zo veel mogelijk kinderen te verzamelen en uit hun tent te lokken.” En dat gaat allemaal non-verbaal: ,,Het is echt bijzonder hoeveel je kunt zonder dat je elkaars taal begrijpt”, zegt Van der Knaap.

Quote Als een soort rattenvan­ger van Hamelen lopen we door het kamp, om zo veel mogelijk kinderen te verzamelen en uit hun tent te lokken Linda van der Knaap, Changing Stories

Dit soort projecten deden een aantal van de theatermakers eerst ook al in het azc in Arnhem. ,,Maar we zagen daar dat er steeds minder kinderen kwamen. Iedereen kwam een beetje vast te zitten aan de Europese grens. Toen riep iemand van ons: ‘We moeten gewoon dáár naartoe!’”

Hoewel vluchtelingenkampen niet de meest vrolijke plekken zijn, lukt het volgens Van der Knaap wel altijd om een lach op de gezichten van de kinderen te toveren. Zelf heeft ze er ter plekke ook niet zo’n moeite mee om te lachen, maar achteraf kan het nog wel zwaar vallen: ,,Thuis kan ik wel een paar weken uit het veld geslagen zijn. Dat ik in mijn bed lig, onder mijn warme douche sta of iets ga kopen in de stad. Dat zijn de momenten waarop je denkt: kijk dan wat ik hier allemaal heb.”

Laatste crowdfunding

De afgelopen jaren brachten de theatermakers bezoekjes aan kampen in Roemenië, Griekenland en het Franse Calais. Nu er in Turkije en Syrië door de aardbeving ook een hoop kinderen in opvangkampen zitten, hoopt de stichting in de komende vijf weken 10.000 euro op te halen om ook daarheen af te reizen. Zaterdag 18 maart is de feestelijke aftrap van deze inzamelingsactie, tegelijk met de viering van het vijfjarig bestaan van het collectief.

Van der Knaap is er zeker van dat de volle honderd procent van het bedrag behaald wordt. ,,Maar het blijft altijd spannend. En mocht het niet lukken, dan gaan we alsnog. Dan moeten we het project alleen wat inkorten of afslanken.”

Ze hoopt ook dat dit de laatste keer is dat ze crowdfunding nodig hebben om op pad te gaan: ,,Het grootste deel van wat we doen is nog vrijwillig, maar het is wel de droom om dit uiteindelijk fulltime te gaan doen. We hebben wel echt expertise op dit gebied opgebouwd en kunnen als het goed is ook op andere manieren onze projecten gaan bekostigen.”

Meer informatie of de actie steunen? Dat kan via changingstoriesfoundation.org.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.