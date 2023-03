Arnhemse voert actie voor noodtoiletten in Turkije: ‘Net geopereerd aan hersentumor en dacht, ik móet wat doen’

Yoast United individu­eel top, maar wel op het tweede niveau: ‘Dat ligt denk ik aan de smalle basis’

Voor de basketballers van Yoast United begint zaterdagavond in Leuven het tweede, internationale deel van de competitie. In de Elite Silver, want ondanks uitstekende statistieken in de individuele klassementen kwam het team net tekort voor de Elite Gold.