Arnhemse wielersportwinkel Manivelo sluit de deuren: ‘Het is niet zo leuk meer als vóór corona’

Voor Ninko Doornbos is niets belangrijker dan zijn klanten. Om die zo goed mogelijk te helpen, stonden er nooit meer dan tien fietsen in zijn winkel. ,,Die mochten klanten bekijken en uitproberen. Als iemand interesse had in één van de fietsen bestelde ik dat model, in de juiste kleur en met de juiste onderdelen. Maar het wordt steeds moeilijker om kleine bestellingen te plaatsen.”



Doornbos wil liever niet met grote pre-orders werken. ,,Ik had voor volgend jaar zo’n honderd fietsen moeten bestellen. De druk om die snel genoeg te verkopen is groot, anders maak je geen winst. Ik vind dat niet eerlijk tegenover mijn klanten. In mijn achterhoofd zou ik altijd denken: als ik die fietsen maar verkoop. Terwijl ik juist objectief wil meedenken met de klant.”