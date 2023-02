Arnhemse wijk likt zijn wonden na de brand: ‘We zagen dit aankomen, dit is geëscaleerd’

update Benevelde spookrij­der rijdt tientallen kilometers over A12 en crasht: ‘Miste mijn auto op dertig centimeter’

Een spookrijder heeft woensdagochtend tientallen kilometers lang tegen het verkeer in gereden over de A12. De man was onder invloed van verdovende middelen en haalde levensgevaarlijke capriolen uit. Weerman Reinout van den Born uit Velp ging ternauwernood aan de kant. ,,Als ik op de middelste baan had gereden, had ik geen tijd gehad om hem te ontwijken.”

18:03