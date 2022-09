Arriva rijdt vrijdag wél: Appelpop vanuit oostelijke Betuwe, Arnhem en Achterhoek per spoor bereikbaar

VAN STREEK De man met Toezicht op zijn shirt mompelde iets onfeeste­lijks tegen ons

Eindelijk weer eens een normale Airborne Wandeltocht, na twee jaar corona. Het was in 2020 en 2021 weliswaar mogelijk om het parcours te lopen en een soort van herinnering te scoren, maar daar had ik helemaal geen zin in. Geen volle Utrechtseweg, kraampjes, sfeer en saté op het Dunoplateau, dan maar helemaal niet.

7 september