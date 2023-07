Artistiek directeur die Arnhem verliet om racisme spreekt voor het eerst: ‘Dat jij deze vraag stelt, is al racistisch op zich’

Sonsbeek-expoDe Sonsbeek-expositie in Arnhem is een begrip sinds 1949, maar ligt al driekwart jaar in puin door intern gerommel. Met als klap op de vuurpijl het vertrek van het artistieke team om ‘ondraaglijke werkomstandigheden’, ‘racisme en seksisme’. Leider Bonaventure Ndikung hield zijn lippen op elkaar: tot nu.