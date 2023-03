Attentie ouders (in spe)! Dit weekend is er een babybeurs in Arnhem

indebuurt.nlVerwacht je een kleintje of heb je net een baby? Dan heb je onder meer een verloskundige, kleertjes en kraamzorg nodig. En dat is nog maar een greep uit de dingen die je moet regelen. Handig: op de babybeurs in Arnhem vind je alles met betrekking tot zwanger zijn en een kindje krijgen op één plek.

De zogenoemde Belly & Baby Beurs is een initiatief van Linda en Elly uit Arnhem. Voor de beurs selecteerden de twee producten en diensten die van pas komen bij een zwangerschap en een (pasgeboren) kindje. Ze waarschuwen: ”Je vindt gevaarlijk leuke spulletjes op de beurs!”

Babybeurs in Arnhem

Over wat voor ‘leuks’ hebben Linda en Elly het? In het gebouw op De Buitenplaats in Schuytgraaf staan zaterdag 18 maart 2023 ruim dertig kraampjes. Je scoort daar bijvoorbeeld bevallingsbaden, babykleding- en accessoires, geboortekaartjes en driedimensionale buikbeeldjes. Ook staan er bijvoorbeeld voetreflexologen, draagconsulenten, kraamzorgorganisaties en verloskundigenpraktijken op de beurs.

Koffie, lunch en goodiebags

Als je tijdens het rondneuzen honger of dorst krijgt kan je terecht bij de horeca van De Buitenplaats. Je scoort daar koude drankjes, een kop koffie en lunch. Ben je de honderdste bezoeker? Dan krijg je een ‘goed gevulde goodiebag‘ cadeau. Een entreekaartje kost drie euro per persoon en kinderen mogen gratis mee naar binnen. De babybeurs duurt van 09.30 tot 15.30 uur, parkeren kan voor de deur aan de Marasingel 19 in Arnhem.

