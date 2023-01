Attentie schatzoekers! Kronenburg krijgt pop-upwinkel met tweedehands spullen

indebuurt Goed voor je gemoed! Bij deze Arnhemse zaken huppelt een huisdier rond

Even je hond uitlaten, lekker de kat knuffelen of lachen om het gekke half uurtje van je cavia, huisdieren zijn goed voor je gemoed. Ze zorgen voor een betere psychische gezondheid en verminderen eenzaamheid, meldt GGZnieuws.nl. Kun je wel wat vrolijkheid gebruiken? Bij deze winkels, horecazaken en kappers in Arnhem loopt een huisdier in de zaak.

18 januari