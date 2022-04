Auto en bestelwagen botsen op elkaar op provinciale weg bij Renkum

Declaratie­dra­ma nekt zorgbe­drijf: Justitie eist half miljoen euro terug

De 4 Your Care Zorggroep, met vestigingen in Arnhem en in Andelst, sluit haar deuren. De instelling, die hulp en een woonplek biedt aan ex-gedetineerden en -verslaafden, wijt het faillissement aan haar grootste klant: het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat eist een half miljoen euro, vanwege onrechtmatig declareren.

30 maart