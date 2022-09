Auto raakt voetganger en ramt spoorviaduct in Oosterbeek

Kleinzoon van veteraan Atkinson rijdt voor 22e keer mee in Race to the Bridge: ‘Ik doe het om hem te eren’

Oosterbeek - Voor de 25e keer trok een stoet aan historische militaire voertuigen van de Telefoonweg tussen Renkum en Wolfheze via Oosterbeek naar de John Frostbrug. ,,Het is goed dat we er niet overheen rijden, want dat zou historisch niet juist zijn", zegt deelnemer Job Veerman uit Arnhem.

17 september