Auto total loss door brand in Arnhem; politie onderzoekt mogelijke brandstichting

Stoomtrein en natuur maken Dierense Steam Trail anders dan andere hardloop­wed­strij­den: ‘Ben speciaal hiervoor gaan trainen’

DIEREN – De Vikingoutdoor Steam Trail is een hardloopwedstrijd als alle andere, maar toch is er één groot verschil. De ruim 600 deelnemers uit heel het land werden zaterdag per stoomtrein naar de startlocaties in Eerbeek of Beekbergen gebracht, om vervolgens terug te lopen naar Dieren.

21 augustus