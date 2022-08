Auto uitgebrand op parkeerplaats in Arnhemse wijk De Laar-West; politie onderzoekt oorzaak

indebuurt Naar de Rainbow Rave van dj Paul Elstak in Arnhem: alle handige info op een rij

Hard gaan! De Rainbow Rave van dj Paul Elstak is op 6 augustus 2022 op de Stadsblokken in Arnhem. De opbouw van het evenement is in volle gang, dus hoog tijd dat jij als feestganger ook de nodige voorbereidingen treft. Daarom hier alle handige informatie over de rave op een rij.

6 augustus