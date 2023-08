Auto van Marc P. (49) vol met wapens en drugs: ‘Ik werd bedreigd’

de kwestie Statiegeld op blikjes en flesjes een mislukking? Dit vinden jullie

‘Statiegeld stimuleert hier kinderen om actief te gaan zoeken. Bij de maandelijkse schoonmaakronde was er een jochie dat voor ruim 5 euro aan blikjes en flesjes bij elkaar had geraapt’, zegt Margriet Bijkerk op een oproep van De Gelderlander in reactie op de stelling: Statiegeld voor blikjes is een mislukking.