Auto vliegt in brand in Dieren, vermoedelijk na ongeluk

Lichtspek­ta­kel van 30.000 bezoekers slaat jaar over in Arnhem: evenement mag niet meer in Park Zypendaal

ARNHEM - Lichtspektakel De Grote Schijn vindt dit jaar niet plaats in Arnhem. Vanwege eerdere schade aan paden is het geen optie meer het evenement in Park Zypendaal te houden. Organisator Mojo Concerts zegt nu te weinig tijd te hebben om het nog voor een andere plek op poten te zetten.

22 april