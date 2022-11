Autobranden Arnhem-Zuid hakken erin bij slachtoffers: ‘Ik ben woedend’

Trajectcon­tro­le Pleijroute levert de staat het meeste op, check hier hoe vaak de paal bij jou flitste

Er zijn in mei tot en met augustus veel meer verkeersboetes uitgeschreven voor snelheidsovertredingen op de N325 bij Arnhem, de Pleijroute. In de eerste vier maanden van 2022 werden er 20.443 prenten geschreven, in de tweede periode van vier maanden waren dat er 25.505. De trajectcontrole tussen het Velperbroekcircuit en GelreDome is daarmee met afstand de meest lucratieve controle van de regio. Geen enkele flitspaal komt in de buurt qua aantal boetes.

9 november