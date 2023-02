Automobilist aangehouden na aanrijding bij wegversmalling in Arnhem

Starters maken nog steeds nauwelijks kans op koophuis, vooral voor eenverdie­ners is het lastig

Ondanks dat de huizenprijzen dalen, blijft het voor starters op de woningmarkt lastig om een woning te kopen. Huizen onder de twee ton zijn er nauwelijks. Een galerij- of portiekflat in Arnhem lukt misschien net, maar van een tussenwoning in de Betuwe kunnen zeker eenverdieners op de woningmarkt alleen maar dromen.