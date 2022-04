Automobilist botst op politieauto tijdens vermeende achtervolging in Arnhem-Zuid

De woning­markt in Arnhem ontspant: minder kijkers, maar huizen gaan nog steeds boven de vraagprijs weg

ARNHEM - De woningmarkt in Arnhem ontspant licht. Er zijn minder kijkers en minder bieders. Maar de huizen gaan nog steeds ver boven de vraagprijs weg. ,,Omdat er nog steeds een woningtekort is. De vraag is groter dan het aanbod’’, zegt Rob Kranen, voorzitter van de NVM, afdeling Arnhem en omgeving.

7 april