Automobiliste vliegt uit de bocht en ramt lantaarnpaal uit de grond

Interview Kan Elton John straks wel spelen voor een vol GelreDome? ‘We weten het eenvoudig niet’

ARNHEM - De directie van GelreDome leeft tussen hoop en vrees nu een veiligheidsinspectie een afwijking in de constructie van de Zuid-Tribune aan het licht bracht. Zo’n 900 stoelen kunnen daardoor niet gebruikt worden en over ruim een maand treedt Elton John op in Arnhem, in een tot op de laatste plaats uitverkochte GelreDome.

6 mei