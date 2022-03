Avondkapper Freddy kapt ermee: van bouwvakkers met Beatleskapsel tot Theo Bos en Tatjana Šimić

U heeft in uw zaak foto’s hangen van veel bekende Nederlanders zie ik. En veel schilderijen.

,,Die mensen kwamen vroeger allemaal bij me langs. Spelers van Vitesse bijvoorbeeld, zoals Edward Sturing, Philip Cocu, Theo Bos.



Je ziet op de foto’s ook Tatjana Šimić in de tijd van de film Flodder, acteur Serge-Henri Valcke van de televisieserie In de Vlaamsche Pot. Ik heb vroeger een heel grote zaak gehad, Haarstudio 2000, onder de blikken bioscoop in de binnenstad. Nu heet het daar VUE, toen was het Eurocinema.



Het was een mooie zaak, met een oppervlakte van 345 vierkante meter. De feestelijke opening was het gesprek van de dag. Ik had 25 medewerkers, mooie meisjes. Sterren op het witte doek kwamen vaak bij mij langs voordat ze naar een filmpremière gingen in de bioscoop. De schilderijen die je ziet, heb ik zelf gemaakt.



Die portretten zijn van mensen die ik ken. De zeeslagen haal ik uit een boek over gouden meesters. Zoals de Zeeslag bij Gibraltar van Cornelis Claesz van Wieringen uit 1607 die in de zaak hangt. Mijn ouders hadden zo'n schilderij aan de muur hangen.”