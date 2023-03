Ayla komt in actie voor Turkije en zoekt 1,5 ton: ‘Ik was geopereerd aan een hersentumor en dacht: ik zit hier maar’

Arnhemmers werken zich in het zweet voor hulp aan Turkije en Syrië; ‘Elk tientje is welkom’

Creatieve inzamelingsacties voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië gaan in Arnhem onverminderd door. Zo houdt cafetariaketen De Gastronoom aanstaande vrijdagavond een groot zaalvoetbalevenement in Sportcentrum Valkenhuizen. ,,Ik leefde enorm mee met de mensen toen ik in Turkije was.”