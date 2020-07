Babygeluk: twee leeuwenwelpjes geboren in Burgers’Zoo voor oog van publiek

Ervaren moeder

De leeuwin die de welpen op de wereld heeft gezet, is een ervaren moeder. In 2010 kreeg zij al één jong en in 2011 drie. Destijds verbleef ze in het Deense dierenpark van Givskud. Sinds 2015 verblijft ze in Arnhem. Het was al de bedoeling om hier ook voor nageslacht te zorgen.