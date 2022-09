Banken kijken niet naar stikstof en financieren boeren naast natuurgebied

Zo kreeg een kippenboer op de Veluwe vorig jaar nog een miljoenenlening van de Rabobank om zijn stallen diervriendelijker te maken. De boerderij staat op 180 meter van Natura 2000-gebied en is een van de grootste stikstofvervuilers van Nederland. De uitstoot van stikstof in Nederland moet naar beneden, omdat te veel schadelijke stikstof de kwetsbare natuur aantast.



Vorige maand verkocht de boer het bedrijf aan de provincie Gelderland. Dat deed hij via een speciale uitkoopregeling voor zogenoemde piekbelasters, boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten naast natuurgebieden.