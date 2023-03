BBB maakt ook in Arnhem en omgeving spectaculaire entree, GroenLinks ziet vrij stabiel ‘links blok’

Verpleeg­kun­di­gen en artsen staken: ‘We zijn behandeld als uitrekbaar rubber en nu is de rek eruit’

Verpleegkundigen en artsen in het hele land staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Zo ook in het Arnhemse Rijnstate. Donderdag draait alleen de hoogstnoodzakelijke zorg door, als op een zondag. Het ziekenhuis is kritisch: ,,De eis is veel te fors.” Daar hebben de stakers geen boodschap aan