‘Beachparty’ Extinction Rebellion in zwembroek en bikini op de stoep van ING in Arnhem

met video Demonstran­ten plakken zich vast op stoep voor ING Arnhem: 'Wat een gelul, jullie lijken wel niet wijs'

ARNHEM - Twee ‘rebellen’ vastgeplakt op de stoep van het ING-kantoor en een stuk of acht sympathisanten die flyers uitdeelden. De actie van Extinction Rebellion was klein, maar trok wel aandacht in de binnenstad van Arnhem.