Bedrijfsbusje brandt uit op de Oranjeweg: brandstichting niet uitgesloten

Liepen er Romeinen in Elderveld? Archeolo­gisch boringen in Voedselbos moeten uitsluit­sel geven

ARNHEM - Boringen in een akker in de Arnhemse wijk Elderveld moeten aantonen of daar duizenden jaren geleden Romeinen hebben gewandeld. De archeologische proef zorgt voor vertraging van het planten van de eerste boom van het voedselbos.

22 november