Bekend daklozenstel moet uiterwaarde Arnhem verlaten maar wil niet naar opvang: 'We zijn clean en hebben kat'

Dat de twee kamperen in een natuurgebied, is de gemeente al lange tijd een doorn in het oog. Ook ligt er veel afval rond de tent en hebben woonbootbewoners bij de Stadsblokken last van het dakloze stel, zo betoogt het Arnhemse stadsbestuur.

Willen kat niet kwijt

Het echtpaar, dat eerder ook uit de Ooijpolder bij Nijmegen weg moest, ziet een vertrek absoluut niet zitten. De twee zitten tot op de dag van vandaag in een tent aan de rand van de uiterwaarden. ,,Half september krijgen we een woning”, vertelt Björn Geilen. ,,Waarom moeten we dan nu opeens direct weg en mogen we die paar weken niet overbruggen?”

Volgens de gemeente kunnen ze nu ook al terecht in de daklozenopvang. Dat gaat zeker niet gebeuren, vervolgt hij. ,,We zijn allebei 26 jaar clean, afgekickt van de heroïne. We willen niets meer te maken hebben met drugs en bij de daklozenopvang komen nu eenmaal een hoop verslaafden. Daarnaast hebben we een kat, die willen we ook niet kwijt.”

De twee hoopten dat de voorzieningenrechter Arnhem zou terugfluiten en het stel enkele weken respijt zou geven. De rechter gaat daar echter niet in mee. Als voornaamste reden stelt de hij dat het stel onvoldoende heeft hardgemaakt volgende maand daadwerkelijk een nieuwe woning te kunnen betrekken.

Wedden op twee paarden

Geilen: ,,We hebben niet één, maar twee serieuze opties. We kunnen terecht in woningen in Arnhem en Almere. We wedden nota bene op twee paarden, is dat nog niet genoeg?”

Details over de potentiële woningen zegt hij echter niet prijs te kunnen geven. ,,Het gaat om weldoeners die een woning beschikbaar stellen, maar verder overal buiten willen blijven.”

Regelmatig op televisie

Het echtpaar streek neer op de Arnhemse Stadsblokken, nadat ze eerder al werden weggestuurd uit de Nijmeegse Ooijpolder. Ook daar sliepen ze in een tentje. De afgelopen jaren verscheen het tweetal regelmatig op televisie.

Zo deed Inge ooit nog mee aan het RTL-programma Hotter than my Daughter en figureerden ze samen het in het programma ‘Nachtdieren’ van Raven van Dorst. Twee jaar geleden werd er zelfs een heuse mini-documentaire over het stel gemaakt.



De gemeente Arnhem laat weten dat het tweetal een week de tijd krijgt om de tent op te ruimen en te vertrekken en zich daarmee al behoorlijk coulant opstelt. Als blijkt dat het stel maandag nog op de Stadsblokken bivakkeert, zal de gemeente overgaan tot handhaving en de tent verwijderen. Geilen is vooralsnog niet onder de indruk van dat voornemen: ,,Heel eerlijk, ik denk dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen.”