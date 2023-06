Bekende Arnhemse chocolaterie verkocht aan ijsverkoper uit Gendt

Jongen (17) die verongeluk­te op spoorbrug Oosterbeek was net geslaagd: 'De wereld lag voor hem open’

De 17-jarige jongen uit Renkum die woensdagavond laat is verongelukt op de spoorbrug bij de Rosandepolder in Oosterbeek, had net te horen gekregen dat hij geslaagd was voor zijn havo-eindexamen op het Dorenweerd College in Doorwerth. De school is in shock.