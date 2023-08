Bekende clubscheids zakt midden op veld in elkaar: ‘Dat had enorme impact’

Buren vreesden al voor fatale brand waarbij Jacky omkwam, hoe kon het zover komen? 'Ik weet ook niet precies waar dit thuis­hoort'

Een fatale brand met twee doden maakte in januari op gruwelijke wijze een einde aan jarenlange overlast in de De Wiltstraat in Arnhem. Zo’n 3,5 jaar na de eerste meldingen van buurtbewoners gebeurde waar velen voor hadden gevreesd. Hoe heeft deze situatie zolang kunnen voortwoekeren? Een reconstructie.