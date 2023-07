Bekervoetbal: DUNO en VV Dieren in poule met RKHVV en SC Westervoort, volop derby's in de regio

Ouderwetse washand moet douche vervangen, vindt Jan Schreur (73) uit Arnhem: ‘Zie ik er vies uit?’

Jan Schreur van de Arnhemse stichting De Groene Vos zet zich al decennia in voor een meer duurzame wereld. Zijn nieuwste pleidooi luidt: haal de ouderwetse washand uit de mottenballen en was je daarmee - het liefst koud voor een ‘fris en wakker gevoel’, maar vooral omdat het warm water scheelt. ,,Twee, drie keer per week douchen is genoeg.”