Belager van ‘nepmoslims’ ziet niets in psychologische behandeling: ‘Jullie verdienen het niet te leven’

Voorlopig geen helderheid over verkame­ring in Spij­kerkwar­tier: ‘Lijkt wel of prostitu­tie terug is’

ARNHEM - Er is nog een lange weg te gaan voordat bewoners van het Arnhemse Spijkerkwartier zeker weten of er een einde komt aan de verkamering in hun buurt. Dat bleek maandag bij een rechtszaak van wijkbewoners bij de Raad van State in Den Haag.

5 juli