Bennekomseweg in Renkum langer dicht omdat gemeente straat opnieuw wil asfalteren

Een Arnhemmer is jarenlang gemarteld in Syrië, onder het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. De in Nederland geboren man zat zeker vier jaar vast en is naar alle waarschijnlijkheid overleden. Het nieuws, dat NRC zaterdag onthulde, raakt de Arnhemse gemeenschap diep.

21 maart