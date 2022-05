Bereid je voor op files in Arnhem: John Frostbrug weken dicht, werkzaamheden aan Airborneplein

Giftige verf naast Waalbrug op John Frost en brug A50

ARNHEM/ NIJMEGEN - Op de John Frostbrug in Arnhem en de Nederrijnbrug over de A50 bij Heteren is de giftige verf chroom-6 aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. De aanwezigheid van de omstreden verf heeft mogelijk gevolgen voor het geplande onderhoud aan die bruggen, net als bij de Waalbrug in Nijmegen.

22 februari