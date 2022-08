Berm langs Pleijroute in Arnhem vat vlam

indebuurt Jaap Reesema (van Beste Zangers) komt naar Arnhem en jij kunt erbij zijn

Jaap Reesema, ook wel bekend als Jake Reese, komt naar Arnhem! De zanger schittert in het nieuwste seizoen van Beste Zangers, maar je kunt zijn nummers ook in het echt horen. Pak alvast je agenda, want Jaap begint aan zijn allereerste clubtour en hij slaat Arnhem natuurlijk niet over.

13 augustus