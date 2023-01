Bero blij met vechtlust Vitesse in Alkmaar: ‘Terug naar de basis’

Vechtlust is de basis voor de weg omhoog van Vitesse in de eredivisie. Het bewijs ligt voor aanvoerder Matus Bero in de 1-1 bij de herstart van de competitie tegen AZ van zaterdagavond. De Arnhemse club dwong een gelijkspel af op karakter én degelijkheid.

,,We zijn met zijn allen teruggekeerd naar de basis”, stelt Bero. ,,Maar we mogen niet te vroeg gaan juichen. We zijn bezig met een lange reis. Dit is een eerste stap. We boeken vooruitgang. We hebben nu vechtlust getoond. Mentaliteit. Dat was erg goed. Dit moeten we nu doortrekken.”

Vitesse speelde voor de winterstop al knap gelijk bij Ajax (2-2). Dat was countervoetbal. Tegen AZ zocht de Arnhemse equipe veel meer de weg vooruit. Dat was dan niet voor rust het geval, maar in de eerste 20 minuten van de tweede helft wel. Zo kreeg de Gelderse formatie kansen. Na enkele mooie aanvallen.

,,We hadden veel meer aanvallende intenties dan tegen Ajax”, zegt Bero. ,,We hebben de lange winterstop goed benut. We hebben gewerkt aan de automatismen. In de luwte. We hebben in september een nieuwe coach (Phillip Cocu, red.) gekregen. Dan veranderen zaken en dat vergt allemaal tijd. Maar het niveau is hoger. Dit moeten we alleen elke wedstrijd brengen, ook met dit moeilijke programma.”

Vitesse wacht komende zondag de derby van Gelderland tegen NEC. Daarna volgen in januari duels met PSV, FC Twente en Heerenveen.

