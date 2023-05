Bespaartip! In Arnhem volg je gratis kooklessen om betaalbaar en gezond te koken

Joods zilver dat decennia­lang was verstopt in slaapkamer­kast te zien in Rozet; wie zijn de erfgenamen?

Er wordt nog altijd gezocht naar de erfgenamen van een collectie zilverwerk die in de Tweede Wereldoorlog werd verborgen door de Joodse familie Pinto in Arnhem. Het zilver werd in 1984 gevonden, maar pas bijna veertig jaar later werd duidelijk wat die vondst behelsde.