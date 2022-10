Bespreking Arnhemse begroting ontspoort: voorzitter dreigt even weg te lopen bij ‘gênante vertoning’

ANALYSE Politiek gedonder in Arnhem: het houdt niet op, niet vanzelf

ARNHEM - Weer is slag geleverd op het politieke kerkhof dat Arnhem heet. Weer zijn slachtoffers gemaakt. Weer staat een nieuwe rekening open. Weer is het wachten tot die wordt vereffend. De jongste breuk in het stadsbestuur kost D66 de kop, terwijl die partij uit was op de scalp van een PvdA-wethouder. In het stadhuis in Arnhem is de boemerang nooit ver weg. Nu kwam-ie wel heel snel terug.

