Bestuurder op de vlucht na crash met auto vol sterke drank in centrum van Arnhem

VideoARNHEM - Een automobilist is in het centrum van Arnhem gecrasht in de nacht van zaterdag op zondag. Het voertuig raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal uit de grond en sleepte die zo’n 50 meter mee over een fietspad.

Het ongeluk gebeurde rond 05.00 uur op de Oranjewachtstraat in Arnhem. De automobilist reed vanaf de Trans richting de Westervoortsedijk en verloor in een flauwe bocht op de Oranjewachtstraat de macht over het stuur.

De bestuurder is na het ongeluk gevlucht. Vermoedelijk zat er ook een bijrijder in de auto. De politie heeft vanwege alle rommel de weg afgesloten. De auto is total loss en is geborgen door een bergingsbedrijf.

De politie heeft in de omgeving gezocht naar de inzittende of inzittenden, maar zover bekend zonder resultaat. Agenten hebben een onderzoek gestart. In de auto vonden ze flessen sterke drank. Ook lagen scherven van gebroken flessen sterke drank op de weg.

Volledig scherm Op de Oranjewachtstraat in het centrum van Arnhem is in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist gecrasht. De bestuurder is gevlucht. © Persbureau Heitink